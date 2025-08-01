AKP’den muhtarları öfkelendiren davet!

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a Kayseri Üniversitesi, Fahri Doktora unvanını verecek. AKP Kayseri İl Başkanlığı tören öncesi kentteki muhtarlara SMS yoluyla mesaj gönderdi. Mesajda törene katılımın zorunlu olduğu belirtilmesi muhtarları isyan ettirdi.

Sözcü’den Müslim Evci’nin haberine göre; Kayseri Üniversitesi, 5 dönem AKP’den Kayseri Milletvekiliği yapan ve şimdi AKP Genel Başkan Vekili görevinde bulunan Mustafa Elitaş’a “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” alanında Fahri Doktora unvanını verecek.

“KATILIM ZORUNLUDUR”

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törene AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından birçok partiliye katılımları için SMS yoluyla mesajlar iletildi. Mesajda katılımın zorunlu olduğu belirtilmesi dikkat çekti. Mesajda; “Sayın Muhtarlarımız, Genel Başkan Vekilimiz Sn. Mustafa ELİTAŞ’a tevdi edilecek "Fahri Doktora" unvanı dolayısıyla, 01 Ağustos 2025 Cuma günü (yarın) saat 14.30’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi’nde tören düzenlenecektir. Katılım zorunludur” ifadeleri yer aldı.

“SEHVEN YAPILAN BİR HATA”

AKP Kayseri İl Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü ise olaya dair muhtarlara “sehven” gönderildiğini ifade ederken, “Parti teşkilatına gönderilecek bilgilendirme mesajı, bilgi işlem biriminde sehven yapılan bir hata sonucu bazı muhtarlarımıza da iletilmiştir” dedi. Mesajı gören muhtarlar ise duruma isyan ettiği aktarıldı.