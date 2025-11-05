Çelik, "Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

'BU SALDIRGANLIĞA SİYASET VE HUKUK ZEMİNİNDE EN NET KARŞILIĞI VERECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.

Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.