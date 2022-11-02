2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti

AKP'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyarete başladı...

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:21
Takip Et

AKP'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti

AKP'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
+
Aa
-

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğine ilişkin siyasi parti gruplarıyla yapacakları istişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceklerini ve buna göre teklife son halini vereceklerini söyledi.

Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyarete başladı.

Bozdağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması çerçevesinde, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerden anayasa değişiklik teklifi hazırlıkları çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak amacıyla randevu talebinde bulunduklarını belirtti.

İlk görüşmeyi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi anayasa değişiklik çalışmalarını Cumhur İttifakı ile birlikte daha önce değerlendirdik. Dün de Feti Yıldız Bey ve Erkan Akçay Bey ile bir araya geldik ve bu çalışmayı belli bir noktaya da getirdik. Bugün ise son gelinen noktayı bir kez daha karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduk. Sırasıyla CHP, HDP ve İYİ Parti grubundaki arkadaşlarla değerlendirmemiz olacak. Çıkan sonuçları değerlendirip gelinen noktayı bilahare kamuoyuyla paylaşacağız."

Bekir Bozdağ, teklifin haftaya mı sunulacağı yönündeki soruya, "İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu görüşler çerçevesinde teklife son halini vereceğiz. Hazır bir teklif götürmüyoruz. Bir fikri tartıştık, kendi aramızda istişare ettik. Teklif daha sonra netleşmiş olacak. Olumlu bir niyet ve belli aşamaya gelmiş bir çalışmanın birikimiyle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz." yanıtını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da ziyaretten dolayı Bakan Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti.

Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile değerlendirmelerini tamamladıklarını aktaran ve yapılacak düzenlemelerin millete hayırlı olmasını temenni eden Akçay, "Çalışmaları MHP olarak Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız Bey yürütmüştü. En son değerlendirmelerimizi yaparak bu süreci yürüteceğiz." dedi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
6
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 430 arttı
﻿Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 430 arttı
﻿Ekim ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 430 arttı
﻿FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
﻿FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
﻿FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
﻿İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 
﻿İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 
﻿İklim aktivistlerinden protestolara ara verme kararı 
﻿Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı
﻿Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı
﻿Sürücünün ehliyeti yokmuş! Gizem ile 6 aylık kızını hayattan koparmıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.