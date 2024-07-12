AKP’den sokak köpekleri için ‘uyutma’ kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’den sokak köpekleri için ‘uyutma’ kararı

AKP’nin sokak köpekleri için hazırladığı yasa tasarısı açıklandı. 17 maddelik tasarıda hangi durumlarda köpeklere ötenazi uygulanacağı da yer aldı.

Uzun süredir tartışma konusu olan sokak köpekleri ile ilgili yasa tasarısı Meclis’e sunuldu. AKP’nin sunduğu yasa teklifinde kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite edilmesi mümkün olmayan ve anatomik yapısı bozulmuş sokak köpeklerin uyutulması ön görülüyor. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 17 maddelik yasa teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada teklifin barınaklardan hayvan sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla hazırlandığını söyledi.

Güler, yasa teklifi ile ilgili hazırlanan raporda 2,5 milyona yakın sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sahipsiz köpeğin sahiplendirildiğine yönelik verilerin bulunduğunu söyledi. Güler, “Kanunumuzun temel amacı sadece hayvanları koruma değil, insanlarımızı, insan hayatını koruma, toplum sağlığını koruma, sokak ve çevre güvenliğini sağlama” şeklinde konuştu.

Güler, kanun teklifinin içeriği ile ilgili yaptığı açıklamada “Düzenleme, hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve güçlü bir şekilde sahiplendirilme anlayışı taşıyan bir özelliği taşıyor” dedi.

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

Söz konusu teklifin en büyük tartışma konusu olan sokak köpeklerinin uyutulması, uygulanması, konusunda konuşan Güler, hangi şartlar altında köpeklerin uyutulacağı ile ilgili şunları söyledi:

“Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan, anatomik yapısı bozulmuş, ırksal özelliği itibarıyla sahiplendirilme imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz.”

Güler ayrıca kanuna uymayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını sözlerine ekledi.

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