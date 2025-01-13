AKP’den Türkiye'yi şoka sokan iddiaya ilk yanıt. Erdoğan CHP’li belediye başkanını davet etti mi?

Özgür Özel, bugün yaptığı konuşmada CHP'li bir belediye başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP’ye katılma teklifi yapıldığını iddia etti. Özel'in açıklamalarının ardından Türkiye, bu belediye başkanını merak etti. Ankara kulislerinde bu ismin Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in iddialarına yanıt verdi.

"ORTADA İLLEGAL BİR DURUM YOK. NİHAYETİNDE SİYASET YAPIYORUZ"

Sayın Özel'in konuşmasını dinlediğini belirten Çelik, Özel'in Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuştuğunu belirterek, "Buna gerek yok, açık bir şekilde söylesin. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor. Devletin başı olarak Cumhurbaşkanımızın kapısı mesaisi el verdiği sürece herkese açık. Ortada illegal bir durum yok, komplo teorisine bağlanacak bir şey yok. Nihayetinde siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.