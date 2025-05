AKP’den TÜSİAD’a sürpriz ziyaret!

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını açıklamıştı. Aras, ''Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor,'' ifadeleri kullanmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" dediği ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın kollarına polis girerek gözaltına alınmıştı. Gözaltı sonrası AKP'den TÜSİAD'a sürpriz bir ziyaret düzenlendi. AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TÜSİAD’ı ziyaret etti.

“MEVCUTLU BİR ŞEKİLDE İFADEYE GÖTÜRÜLMESİ ŞIK DEĞİLDİR”

Zeybekçi ziyaretin ardından Ekonomim'in sorularını cevapladı. Zeybekci, "Ekonomi Bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa’ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. TÜSİAD Başkanı'nın mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir” şeklinde konuştu.

“TELEFONLA İLK ARAYAN İNSANIM”

Bunun kişisel görüşü olduğunu ve her yerde de dile getirdiğini vurgulayan Zeybekçi, “TÜSİAD Başkanı'nın yurtdışına kaçmasının engellenmesi gibi bir kaygının yaşanmasını normal bulmuyorum. Onun için TÜSİAD Başkanı'nı bu karardan sonra da telefonla ilk arayan insanım. Sonra da geçtiğimiz hafta benim çok yakın bir arkadaşımın önemli bir ameliyatı vardı, iki gün İstanbul’da onun başındaydım. Onunla ilgilenirken vaktim de vardı 'Neredesin başkanım', 'buradayım'... Spontan gelişen bir ziyarettir, iyi ki bu ziyareti yapmışım, gerekçesi bu." dedi.

MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI

“Peki TÜSİAD’ın yaptığı eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Zeybekçi, “Yargı dememek lazım belki dil sürçmesi olmuştur. Belki TÜSİAD Başkanı hukukun veyahut adaletin hızlı işlemesi ile ilgili adaletin kayıtsız şartsız üstünlüğü ile ilgili bazı dilek ve temennileri olduysa bunu doğru bulurum” ifadelerini kullandı. “TÜSİAD sınırları aştı mı sizce?” sorusuna ise Zeybekçi, “Ben onu söylemem, ben Türkiye’de insanların belirli kurallar içerisinde her şeyi söyleyebilmesi gerektiğine inanırım. Her şeyi söyleyebilmeli, her şeyi konuşabilmeli insanlar. Ama şunu söylersen de tabi, ‘Yargı siyasallaşmıştır, aldığı kararlar siyasidir’ dersen onun bir sonucu olur” cevabını verdi.