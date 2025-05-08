AKP’den vatandaşa bir yasak daha! 45 yıl geriye gidiyoruz…

45 yıl önce Başbakan Turgut Özal’ın kaldırdığı döviz yasağı AKP’nin iktidar olduğu dönemde yeniden gündeme geldi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunumunda “Halkın döviz alması yasaklansın” çıkışında bulundu.

BİR DE DÖVİZ YASAĞI KALMIŞTI

AKP iktidarında kültür sanat alanlarındaki kısıtlamalar, kadının kahkaha atması ve kıyafetinin bile yasaklanması önerilerine şimdi de döviz yasağı önerisi geldi. Ekonomideki zıt kararlar ve ardından siyasi müdahalelerle sürekli döviz ve faizlerin yükselmesine Merkez Bankası rezervlerinin erimesine neden olan iktidarın, bu öneride bulunması dikkat çekti.

“HALKIN DÖVİZ ALMASI YASAKLANSIN”

Sözcü’nün haberine göre; AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a çarpıcı bir öneride bulundu. Dövize yönelimin engellenmesi amacıyla Güneş, “Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin” ifadelerini kullandı.

45 YIL ÖNCE YASAK KALDIRILMIŞTI

45 yıl önce döviz yasağı, Başbakan Turgut Özal tarafından kaldırılmıştı. AKP’nin iktidar olduğu dönemde ise döviz yasağı tekrar gündeme gelmesi dikkat çekti.

24 OCAK KARARLARI

24 Ocak kararları, 43. Türkiye Hükûmeti tarafından 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomik literatüre geçen ve yapısal dönüşümleri içeren bir program olarak biliniyor. Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık müsteşarlığında göreve getirdiği Turgut Özal'a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi vermiş ve bu program kısa sürede hazırlanmıştı. 24 Ocak 1980'de kamuoyuna açıklanmıştı. Programda döviz yasağının kaldırıldığı belirtilmişti.