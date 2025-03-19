AKP'den yeni İmamoğlu açıklaması!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alınmasını değerlendirdi.

"HÜKÜMETİ SUÇLAMAK YANLIŞ"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Yargı kararları hükümete bağlanamaz. Hükümeti, 'bu bir darbedir' diyerek suçlamak yanlış. Yargılamanın sonunda kararı göreceğiz. Yargının işleyişine saygı duyuyoruz” dedi.

AKP’li Yalçın, "DEM ile ortak ilişki içerisinde olmak suç değil" diyerek "DEM'le toplantı yapmak DEM'le seçime girmek siyasi bir meseledir, hukuki bir durum değildir. Ama PKK'lı gruplarla terör gruplarıyla birlik içinde olmak 'Kent Uzlaşısı' adı altında teröre bulaşmış adamları işe alırız diyorsanız bu suçtur. Siyasetle hukuku karıştırmamak gerekiyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları iddialarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 80'den fazla kişi ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü.