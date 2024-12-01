AKP'den yeni yasa tasarısı: Alkol ve elektronik sigara düzenlemesi Meclis'e geliyor

Yasa tasarısına göre, yüksek alkollü içkilerin de, şahsi tüketim amacıyla olsa dahi bakanlıktan izin almadan üretilmemesi sağlanacak.

Elektronik sigara normal sigaradan daha mı zararlı mı? Herkesin tartıştığı konuya uzmanlar nasıl bakıyor?

Elektronik sigara kullanımı KOAH'a neden oluyor mu? Uzmanlar açıklıyor...

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'TE OLACAK

AKP’nin yeni alkol ve sigara düzenlemesi önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yasa teklifi elektronik sigara ve nargile ticareti yapanlara üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ayrıca, tütün mamulleri gibi makaron, sigara kağıdı ve filtresi için de yüzde 85 oranında Türkçe resimli ve yazılı uyarılar zorunlu hale getirilecek.

Elektronik sigara üreticisi tazminat ödemeye başladı. Banka hesabına bakan gözlerine inanamadı

Elektronik sigara bomba gibi patladı! 7 yaşındaki kızı kör etti

Etil alkole aroma katmanın yanı sıra, ticari amaçla etil alkol kullanımı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

İzinsiz alkol damıtımı yapanlara üç yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Alkol ve alkollü içkileri çağrıştıran her türlü işaret ve resmin yasaklanması, fermente ve distile içkilerin markalarının birbirlerinin yerine kullanılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

BAKANLIKTAN İZİN ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yüksek alkollü içkilerin şahsi tüketim amacıyla olsa dahi Bakanlıktan izin almadan üretilmemesi sağlanacak.