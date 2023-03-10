AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne ittifak ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı bileşenleriyle bir görüşme gerçekleştirdikten sonra AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Kulislerde, görüşme sonrası Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma konusunda kararını vereceği konuşuluyor.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?

Geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." diye yanıt verdi.

"Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusunu Destici, "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz." cevabını verdi.