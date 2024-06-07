AKP'den YRP’ye geçen belde belediyesinde dev borç

Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından çok sayıda belediye el değiştirmiş, el değiştiren belediyeler borçlarla gündeme gelmişti.

AKP'den YRP'ye geçerek el değiştiren belediyelerden biri olan Elazığ’ın Akçakiraz belde belediyesinin borcu açıklandı. YRP’li Başkan İbrahim Ormanoğlu, belediyenin AKP’den kalan borcunu duyurdu.

ORMANOĞLU: BORÇ 90 MİLYON LİRA

YRP’li belediye başkanı İbrahim Ormanoğlu, belediyenin 90 milyon lira borcu olduğunu açıklarken, kasada 38 milyon lira olduğunu ifade etti. Ormanoğlu, ilk 15 günlük süreçte borç ve maaşı ödemesi yaptıklarını ve belediye kasasından 10 milyon lira çıktığını söyledi.

"İLK 15 GÜNDE KASAMIZDAN YAKLAŞIK 10 MİLYON PARA ÇIKTI"

Ormanoğlu, ''Göreve geldiğimiz zaman yani 1 Nisan 2024’te belediyemizin kasasında nakit yaklaşık olarak 38 milyon bir para vardı buna karşılık da 90 milyon borcumuz vardı. Borcumuz 90 milyon lira, nakitimiz 38 milyondu. Tabii biz 1 Nisan’da göreve başladığımız için Mart ayı maaşlarını ödedik, elektrik faturalarımızı ödedik, Mart ayının hak edişleri olan mazotu, elektriği, personellerin maaşlarını ödedik. Bununla beraber biliyorsunuz ayın 15’inde memur maaşları var. Yani ilk 15 günde bizim kasamızdan yaklaşık 10 milyon para çıktı. Şu anda kasamızda gelir gider dengesini sağlamaya başladık. Yaklaşık 28 milyon lira paramız var" dedi.

"GİDERİMİZ YAKLAŞIK 4 MİLYON TL’YE DÜŞMÜŞ"

Kendi dönemi hakkında da bilgiler aktaran Ormanoğlu, "Nisan ve Mayıs ayındaki gelir ve giderlerimizi ifade edeyim. Nisan ayında 7 milyon 150 bin TL gelirimiz olmuş buna mukabil giderimiz 11 milyon 762 bin TL olmuş. 4 milyon 600 bin TL eksideyiz. Mayıs ayında 11 milyon 922 bin TL giderimiz olmuş buna karşılık 8 milyon 16 bin TL bir gelirimiz olmuş. Giderimiz de yaklaşık 4 milyon TL’ye düşmüş. Her türlü eleştiriye açığız öncelikle bunu net bir şekilde ifade edeyim. İyi niyetli, olumlu veya olumsuz her türlü eleştiriye açığız. Şeffafız, netiz. Halkımızdan gizleyecek saklayacak hiçbir karanlık, kirli işin içinde olmayacağız" açıklamasında bulundu.

AKP'DEN YRP'YE GEÇMİŞTİ

Elazığ’ın Akçakiraz belde belediyesi seçimlerinde AKP adayı Taner Baytaşoğlu yüzde 33,90 (bin 639) oy alırken YRP’nin adayı İbrahim Ormanoğlu yüzde 64,99 (3 bin 238) oy alarak belediye başkanı seçilmişti.