AKP'deyken iki CHP'deyken yüzlerce: İştiraklere denetim baskısı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
AKP'deyken iki CHP'deyken yüzlerce: İştiraklere denetim baskısı

İBB'nin AKP'den CHP'ye geçmesi sonrası iktidar farklı şekillerde belediyeye baskı uygulamaya devam ediyor. Belediyenin iştiraklerine yönelik denetimleri AKP döneminde sadece 147'de kalırken CHP döneminde bu sayı bin 389 oldu.

İktidarın muhalif belediyelere baskı olarak kullandığı denetimlerde, CHP'li belediyelere yönelik dengesizlik dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk defa toplanan belediye meclisinde, operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanması da gündem edildi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre AKP Grubu Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Meclis gündemine taşıdığı öneride İBB ve iştiraklerine ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

AKP'DEYKEN İKİ CHP'DEYKEN YÜZLERCE

CHP Grubu Sözcüsü Gencay Özcan ise İBB ve iştirak şirketlerinin mevcut yönetim döneminde birçok kez denetlendiğinin altını çizerek “İBB iştirakleri 2019-2024 yılları arasında, bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı, valilik ve diğer kamu kurumları tarafından toplamda bin 389 kez denetlendi” açıklamasında bulundu.

Özcan, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde ise 2014-2018 arasınde bu iştiraklerin yalnızca iki kez denetlendiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, İBB yine aynı dönemde büyük çoğunluğu rutin olmak üzere iştiraklerle beraber yalnızca 147 kez denetlendi.

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