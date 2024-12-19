AKP'li Abdülhamit Gül'den tarihi itiraf: Ergenekon Davası bir...

Bütçe görüşmelerinde AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez arasında Ergenekon Davası Kumpası tartışması çıktı. Abdülhamit Gül, Ergenekon Davası Kumpası için, “17-25 Aralık operasyonu kurmaca, düzmece birtakım belgelerle kurgulanan bir kumpas girişimidir” itirafında bulundu. Çömez ise Gül’e teşekkür etti.

GÜL: BİR KUMPAS GİRİŞİMİDİR

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe görüşmelerinde AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez arasında dikkat çeken tartışma yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Ergenekon davasına ilişkin, “17-25 Aralık operasyonu kurmaca, düzmece birtakım belgelerle kurgulanan bir kumpas girişimidir. Tıpkı Ergenekon davalarında olduğu gibi burada da büyük bir kurgu söz konusudur” itirafında bulundu.

ÇÖMEZ: ZULÜM GÖRÜRKEN SİZ ADALET BAKANIYDINIZ

Gül’ün Ergenekon davasına ilişkin sözlerine yargılananlardan biri olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’den cevap geldi. Çömez söz alarak, “Gül’e teşekkür ediyorum, yıllar sonra bu akşam Ergenekon davasının bir kumpas davası olduğunu Meclis çatısı altından bir kere daha ifade etti. Yalnız, kaderin cilvesine bakın ki Sayın Başkan, ben o davada, o kumpas davasında sokaklarda yatarken, zulüm görürken siz Adalet Bakanıydınız. O dönemin Adalet Bakanı olarak diyorsunuz ki o bir kumpas davasıydı. Lütfen bu milletten özür dileyin, rica ediyorum sizden” ifadelerini kullandı.

ERGENEKON KUMPAS DAVASI NEDİR?

Türkiye'de 2007 yılında başlayan, Ergenekon Kumpas Davası, Türk Silahlı Kuvvetleri, bürokratlar, akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum örgütü mensuplarının da aralarında bulunduğu birçok kişiye yönelik bir dizi yargılama gerçekleşti. Dava, Türkiye'de FETÖ tarafından organize edildiği iddia edilen bir komplo olarak tanımlanıyor. Ergenekon adında bir terör örgütü kurarak hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanan kişilere yönelik bir "kumpas davası" olarak adlandırılmıştı.

FETÖ'nün kendisine muhalif gördüğü kişi ve kuruluşlara yönelik yaptığı operasyonlarda mahkeme, birçok sanık hakkında ağır cezalar vermişti. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da müebbet hapis cezası alan isimler arasında olmuştu. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sonrasında, Ergenekon davasının kumpas olduğu ve FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir operasyonu olduğu ortaya çıkmıştı. Yargıtay, 2016 yılında Ergenekon davasında verilen kararları bozdu ve tüm sanıkları serbest bırakmıştı.