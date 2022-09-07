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AKP'li Abdurrahim Boynukalın’ın yer aldığı haberlere erişim engeli

2015’te Hürriyet binasını beraberindekilerle basan dönemin AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberlere erişim engeli getirildi. Abdurrahim Boynukalın 2015 yılında beraberindekilerle Hürriyet'i basmıştı

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:40
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 10:05
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AKP'li Abdurrahim Boynukalın’ın yer aldığı haberlere erişim engeli 2015 yılında Hürriyet'i basmıştı

AKP'li Abdurrahim Boynukalın’ın yer aldığı haberlere erişim engeli
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Eylül 2015’te berberindeki AKP’lilerle Hürriyet binasını basan dönemin AKP Gençlik Kolları başkanı ve İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın'la ilgili 18 haberimize erişim engeli getirildi.

7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından, 1 Kasım seçimlerine doğru gidilirken gerçekleşen olayda Boynukalın, 6 Eylül 2015'te Bağcılar'daki Hürriyet Gazetesi binasına 200 kişi ile taşlı sopalı baskın yapmış, tehditler savurmuştu.

Ardından Boynukalın, “Bunlar dayak yememişler hiç, bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş hiç” sözlerini sarf etmiş, büyük tepki toplamıştı.

'BASKIN' GEÇMİŞİNE SÜNGER ÇEKİLDİ 

Boynukalın, bugün aldırdığı ‘erişim engeli’ kararıyla, hakkındaki haberleri sansürletti. Sansür kararı veren İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Boynukalın’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ savundu.

2015 yılında Hürriyet gazetesi binasını basan kişilerin içinde yer alan dönemin AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Hürriyet baskınıyla ilgili bir dizi haber, video ve yorum hakkında erişim engeli kararı aldırdı.

Hürriyet’in Okur Temsilcisi olan Faruk Bildirici olayı  “Medyanın ombudsmanı Saray’ın medyası” kitabında şöyle anlatmıştı:

Hürriyet’e Taşlı Sopalı İki Saldırı

Kamyonet ve otomobillere doluşmuş AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın’ın başlarında olduğu bir güruh, 6 Eylül 2015’te Hürriyet binasına taşlı sopalı saldırı düzenledi. Gerekçeleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir TV programındaki sözlerinin Hürriyet İnternet’te “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dağlıca açıklaması: ‘400 milletvekili alınsaydı bunlar olmazdı” başlığıyla verilmesiydi.

Kamyon ve araçlarla, binanın önüne gelen yaklaşık 200 kişilik eylemci grup, sloganlar atıp binanın girişindeki güvenlik kulübesine saldırarak Hürriyet bayrağını yaktı. Polis müdahale etmeden seyrediyordu bütün bunlar olup biterken. Derken bahçe kapısını aşan 20 saldırgan, taş ve sopalarla binaya yöneldi.

Camları kıran saldırganların binaya girmesini gazetenin güvenlik görevlileri son anda kapıları kapatarak engelleyebildi. Polisler bir süre sonra araya girip saldırganları yeniden binanın önüne çıkardı.

Bu sırada saldırganların yanına gelen AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, bir araç üzerine çıkarak, sloganlar atan saldırgan kalabalığa seslendi. Hürriyet’e tehditler yağdırdı konuşmasında. “Sizler bugün buraya gelerek, sadece AK Parti Gençlik Kolları’nın bireyleri değil, AK Parti İstanbul’un bireyleri değil, bütün mazlum insanların tamamının kardeşi olduğunuzu söylüyorsunuz” diyerek saldırıyı düzenleyenlerin kimliğini de açık etti. Gizlenmek gibi bir kaygıları da yoktu zaten.

Sonra da geldikleri gibi ellerini kollarını sallaya sallaya ayrıldılar. Militanlarının gazete binasına böylesine bir saldırıda bulunması, iktidar partisinin demokrasiden ne kadar uzaklaştığını, medya özgürlüğünü baskı altına almak için şiddet kullanmaktan çekinmediğini göstermişti. Artık Hürriyet’in karşısında gözü dönmüş bir iktidar vardı.

İlk saldırının yankıları sürerken iki gün sonra yeni bir saldırı oldu Hürriyet’e. Akşam saatlerinde gazetenin önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik bir grup, tekbir getirerek binaya yürüdü. Bu sırada dört el de silah sesi duyuldu.

Kalabalık, binanın önünde toplandıktan 20 dakika kadar sonra az sayıda çevik kuvvet polisi gelmişti. Saldırganlar, sert karşılık vermeyen polis engelini rahatlıkla aşıp bahçeye girdiler. Girişteki bariyeri, kameraları, binanın döner kapısı ile camlarını taş ve sopalarla kırdılar.

Grubun binaya girmesinden endişe eden Sedat Ergin, koşarak yan taraftaki televizyon binasına gitti, CNN TÜRK’teki canlı yayına çıktı. Telaş içindeydi. “İtiraf edeyim kaçmak zorunda kaldık. 40 yıllık gazeteciyim, ilk kez can güvenliğimin olmadığını hissettim ve ilk kez korkup kaçtım” dedi. İki gün önce yapılan ilk saldırıyı anımsattı: “Bize yapılan saldırı kınansaydı bugün bu saldırganlar tekrar gelip basma cesaretini bulamazlardı. Polis bariyeri yetersiz kaldı. Burası Hürriyet gazetesinin merkezi. Pazar günü saldırıya uğramış. Hükümet, İçişleri Bakanı son derece kusurludur.”

Bu yayınla birlikte bütün Türkiye, Hürriyet’e yönelik ikinci saldırıyı öğrenmiş oldu. Polis de hareketlendi ve saldırganların binaya girmesini gazetenin güvenlik görevlileri ile birlikte engellediler. Sonra da polis, saldırganları binadan uzaklaştırdı.

Beklendiği gibi polis, 8 Eylül 2015’teki bu saldırıda da hiç kimseyi gözaltına almadı. Hatta ilk grubun gazete önünden ayrılmasının ardından bir saat kadar sonra yeni bir grup Hürriyet’in önüne geldi. 50-60 kişilik partili grup, polisin müdahalesiyle karşılaşmadan, bir süre slogan attıktan sonra ayrıldı..."

 

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Kendim ettim kendim buldum şarkısını dinleyin
7.09.2022 10:56
Geliyor gelmekte olan diyen bir zihniyetin nifak tohumları bunlar Güneş balçıkla sıvanmaz istediğin kadar yasak getirin boş kim ne yaparsa kendine yapar yazık böyle yaparak seçimini kazanacaksınız?  
 
Uzay Fenercioğlu
7.09.2022 10:41
Kamu oyunu ilgilendiren bir konuda, haberlere süreli yasaklar gelmesi, adaletin şeffaflık ve eşitlik ilkesi sakatlar. Hukukun üstünlüğü ilkesini zedeler.  
 
N.D
7.09.2022 10:33
Madem bu zorbalar bu kadar yürekli bunlari Yunanlılarin el koyduğu adalara gönderelim geri alsınlar.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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