AKP’li Abdurrahman Dilipak, Erdoğan’a acı gerçekleri yüzüne vurdu! Herkes bu yazısını konuşuyor!

AKP’nin kendi mahallesinden ‘adalet’ adalet ayarı geldi. AKP’li eski AKİT yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında ülkenin acı gerçeklerini tek tek açıkladı. Adalet ve hukuk eleştirisinde bulunan Dilipak, “Adaletten söz etmeye gerek yok, çünkü yok! Bırakın “Hukuk Devleti” olmayı, “Kanun Devleti” şartları bile yok” ifadelerini kullandı.

SİYASİ TUTUKLULAR DİKKAT ÇEKİYOR

İBB’ye yapılan operasyonda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan İmamoğlu dışında pek çok siyasi isminde tutuklu olarak bulunması dikkat çekiyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi siyasi önemli isimler tutuklu olarak bulunuyor.

DİLİPAK: ADALETTEN SÖZ ETMEYE GEREK YOK, ÇÜNKÜ YOK!

Siyasi isimlerin tutuklanması muhalefet tarafından ‘adalet ve hukuk’ eleştirilerine neden oluyordu. AKP’nin kendi mahallesinden ise tepki sesleri gelmeye devam ediyor. Bu sefer AKP’li Abdurrahman Dilipak’tan adalet ve hukuk eleştirisi geldi. Dilipak, “Adaletten söz etmeye gerek yok, çünkü yok! Bırakın “Hukuk Devleti” olmayı, “Kanun Devleti” şartları bile yok. Yasa çıkmadan, Politika kurulu, Bilim kurulu, bir Stratejik eylem planı, bir genelge bir tamim uygulama başlıyor. Yani yasa’ya da gerek yok.Toplumsal barış için adliyelere bakmak gerek. Ailelerin yarından fazlası sorunlu. Cezaevleri tıklım tıklım dolu. Mahkeme koridorları AVM’lerden daha kalabalık. Hapishane’ler de öyle Hastahane’ler de! Uyuşturucu, Fuhuş, Kumar, Cinayet, dolandırıcılık, Mafia, rüşvet, torpil, ihaleye fesat karıştırma, mala çökme, gasb konularına girelim mi, kalsın mı?” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ TUTUKLU SAYISINDA HERHALDE DÜNYA REKORU BİZDE OLSA GEREK”

Dilipak son olarak siyasi tutuklu sayısına dikkat çekerek, “Siyasi tutuklu sayısında herhalde dünya rekoru bizde olsa gerek” şeklinde konuştu.