AKP’li Abdurrahman Dilipak FETÖ’ye dua etti. Yandaşlar bile ayaklandı

Abdurrahman Dilipak, FETÖ ele başı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Dilipak FETÖ’ye dua ederken, "Gülen ölmüş. İnan lillahi ve inna aleyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a döndürüleceğiz. Gülen ve ağlayan adamın öbür dünyada gülecek mi, ağlayacak mı olduğunu o zaman göreceğiz. Gülencileri güldüren ve ağlatanların da hesabı o gün görülecek. Bu günü şahidliklerin çoğu o gün geçerli olmayacak sanıyorum" diye yazdı.

Gülen ölmüş. İnan lillah ve inan aleyhi raciun. Allahtan geldik ve Allaha döndürüleceğiz. Gülen ve ağlayan adamın öbür dünyada gülecek mi, ağlayacak mı olduğunu o zaman göreceğiz. Gülencileri güldüren ve ağlatanların da hesabı o gün görülecek. Bu günü şahidliklerin çoğu o gün… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) October 21, 2024

Abdurrahman Dilipak'ın paylaşımından sonra, iktidara yakınlığıyla bilinen avukat Burak Bekiroğlu, Dilipak için gözaltı çağrısında bulundu.

Bekiroğlu, Dilipak'a "Oranı buranı oynatma Dilipak. Şeytanın arkasından dua ediyorsun. En son dayanamadın nasıl gizlice terörist elebaşına hayran olduğunu bugün içinden çıkarttın" ifadelerini kullandı.

"DİLİPAK İLE TÜM ALAKAM BİTMİŞTİR"

AKP'nin sosyal medyada önemli isimlerinden biri olan Fatih Tezcan ise, "Bu andan itibaren Abdurrahman Dilipak’la olan tüm alakam bitmiştir. Fetullah Gülen ve örgütü milyonlarca insanın kanına girdi, hayatlarına tecavüz etti, şahsıma kumpaslar kurdu, hayatımı zindan etti, ardından dua okuyan kim olursa olsun aynı şekilde muamele ederim. Nokta" ifadelerini kullandı.

DUYURU Bu andan itibaren Abdurrahman Dilipak’la olan tüm alakam bitmiştir. Fetullah Gülen ve örgütü milyonlarca insanın kanına girdi, hayatlarına tecavüz etti, şahsıma kumpaslar kurdu, hayatımı zindan etti, ardından duâ okuyan kim olursa olsun aynı şekilde muamele ederim. Nokta. https://t.co/VDURSwolEi — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) October 21, 2024

DİLİPAK'TAN TEPKİLER ÜZERİNE YENİ PAYLAŞIM

Abdurrahman Dilipak tepki çeken Gülen paylaşımından sonra yeni bir açıklama yaptı. Dilipak, kişisel X hesabından şunları söyledi.

"Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati bize öbür dünyada gösterilecektir. Bana sorarsanız gülen CIA nın türkiyedeki teşaronudur. Bu konuyla ilgili 90 ların başından itibaren bir çok yazım var. Birileri bu adamın peşinden koşarken ben hep bu tehdide dikkat çektim. Bu bağlantıyı kuran da dönemin MİT müsteşarı Fuat Doğudur.

Onu diyanetle ilişkilendiren de DİB başkan yardımcısı Yaşar Tunagür’dür. İpler kopada kadar her istediklerini aldılar Paralel Devlet olarak. Düne kadar kadar bu konuda kendilerini uyaran birine trollerini saldırtanlar, bu konuda uluslararası sistemin kirli oyunlarını doğru anlamaya çalışsınlar. Kendi içlerindeki FETÖ nün zihniyet ikizlerine baksınlar Evet her nefis ölümü tadacaktır. Ondan geldik Ona döndürüleceğiz. O gün kim ağlayacak kim gülecek göreceğiz, o gizlenenlerin açıklandığı günde... Nasıl bilirsiniz derseniz yarın bu konuyu da yazacağım."