AKP’li Abdurrahman Dilipak haddini aştı! Ağzından çıkanı kulağı duymadı…

25 Haziran Çarşamba günü, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Hümeyra Ökten Kız Proje İmam Hatip Lisesi mezuniyet şenlikleri düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler, kortej yürüyüşünde 'Mankurtlaşmayacağız', Tarihimiz Hazinedir' yazılı dövizler taşıdı.

8. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı programlar, sertifika takdimi, fotoğraf çekimi ve öğrencilerin birlikte kep fırlatma etkinliği ile sona erdi.

"MİNİ ETEKLİ İLAHİYATÇILAR GELİYOR"

Eski Yeni Akit yazar Abdurrahman Dilipak, Adana Hümeyra Ökten Kız Proje İmam Hatip Lisesi öğrencilerini giydikleri kıyafet nedeniyle hedef aldı.

Dilipak, kız öğrencilerin fotoğrafına yorum yaparak kıyafetlerini eleştirdi. Dilipak, "Bu Adana hümeyra ökten kız proje imam hatip mezuniyet töreni , az zamanda büyük işler başarmışız. Mini etekli ilahiyatçılar geliyor" dedi.