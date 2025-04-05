AKP'li Abdurrahman Dilipak ‘hayırlı olmayacak’ diyerek bombayı patlattı! Herkes bu paylaşımını konuşuyor…

AKP’li Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, X hesabı üzerinden “Bu gidişin sonu pek hayırlı olmayacak” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BU GİDİŞİN SONU PEK HAYIRLI OLMAYACAK”

Türkiye’nin gündemine ilişkin AKP’li Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Dilipak X hesabı üzerinden, “DÜNYA GİDEREK DAHA TRAJİ KOMİK BİR HALE GELİYOR. Türkiye'nin gündemine bakar mısınız? Ya da dünyanın. Bu gidişin sonu pek hayırlı olmayacak. Siyaset bu kadar sefil, sermaye bu kadar ahlaksız, adalet bu kadar acziyet içinde olunca bu işi akibeti hayrolmaz. GELECEK GÜNLER GEÇEN GÜNLERİ ARATABİLİR” ifadelerini kullandı.

DÜNYA GİDEREK DAHA TRAJİ KOMİK BİR HALE GELİYOR. Türkiye'nin gündemine bakar mısınız? Ya da dünyanın. Bu gidişin sonu pek hayırlı olmayacak. Siyaset bu kadar sefil, sermaye bu kadar ahlaksız, adalet bu kadar acziyet içinde olunca bu işi akibeti hayrolmaz. GELECEK GÜNLER GEÇEN… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) April 4, 2025

ABDURRAHMAN DİLİPAK KİMDİR?

Abdurrahman Dilipak, 1949 yılında Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye’de doğdu. Dilipak, 1969 yılında Konya İmam-Hatip lisesini bitirdi. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alsa da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümünde öğrenimine devam etti. Burada 2 yıl okuduktan sonra İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okuluna kaydoldu ve 1980 yılında mezun oldu.

1977'de Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü, 1988-1990'da Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni, 1972-1993'te Milli Gazete yazarı, 1978-93'te Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 1994'te Cıngar mizah dergisinde yazar. 1993'ten itibaren Akit gazetesi, 1990'dan itibaren haftalık Cuma dergisinde yazar, 1996-1997'de Haftalık Selam gazetesi, 1996'da günlük Yeni Şafak gazetesi, aylık Görüş (Almanya), aylık Pir dergisi ve Gazete gazetesinde yazarlık görevini yaptı. Son olarak AKİT gazetesinde köşe yazarlığı görevini yürüttü.



AKİL İNSAN OLDU

3 Nisan 2013 tarihinde Hükümet tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik “Akil İnsanlar Heyeti” Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.