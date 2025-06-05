AKP’li Abdurrahman Dilipak'tan bakana kritik uyarı: Bu cinayete ortak olmayın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram trafiğine karşı aldığı her 30 km bir radar cihazı uygulaması şimdiden tepkilere neden oldu. Yandaş gazeteci Taha Hüseyin Karagöz kesilen cezaya isyan etti. Ayrıca AKP’li akil insan Abdurrahman Dilipak, Yerlikaya’ya seslenerek, “Sayın yerlikaya bu cinayete ortak olmayın. Bu işi tezgahlayan çevrenizdeki lobiyi çevrenizden uzaklaştırın lutfen. Türkiye 2. Gazze olmasın” uyarısında bulundu.

DİLİPAK: SAYIN YERLİKAYA BU CİNAYETE ORTAK OLMAYIN

AKP’li yazar Abdurrahman Dilipak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bayram trafiğine karşı aldığı 30 kilometrede bir radar uygulamasını eleştirdi. Dilipak ilk paylaşımında Yerlikaya’ya “Sayın yerlikaya bu cinayete ortak olmayın. Bu işi tezgahlayan çevrenizdeki lobiyi çevrenizden uzaklaştırın lutfen. Türkiye 2. Gazze olmasın” uyarısında bulundu. İkinci olarak Dilipak, “Akıllı şehrin kamerası trafik radarlarından daha büyük bela. Bu bir siber işgale ön açan bir harekettir. Bu Akılsızlığa son verin. Bu ıslah edici maskeli bozgunculuktur..” dedi.

Sayın yerlikaya bu cinayete ortak olmayın. Bu işi tezgahlayan çevrenizdeki lobiyi çevrenizden uzaklaştırın lutfen. Türkiye 2. Gazze olmasın https://t.co/sMSUn1T7la — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) June 5, 2025

YANDAŞ GAZETECİNİN RADAR İSYANI

Kurban Bayramı’nda yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan ’30 kilometrede bir radar’ uygulamasına takılan yandaş gazeteci Taha Hüseyin Karagöz kesilen cezaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.

ŞAMİL TAYYAR’DA SES YÜKSELTMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında can kayıplarını önlemek adına yeni tedbirleri duyurmuştu. Yerlikaya'nın açıkladığı kararlar arasında 30 kilometrede bir uygulanacak radar uygulaması iktidar cephesinde de rahatsızlık yarattı. AKP'li Şamil Tayyar, 'Devlet vatandaşına tuzak kurmaz' diyerek söz konusu uygulamaya tepki gösterdi.