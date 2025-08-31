AKP'li Abdurrahman Dilipak'tan iktidarı sinirden deliye döndürecek sözler!

Türkiye’de emlak vergisi matrahlarının 2026-2029 dönemi için yeniden belirlenmesiyle birçok bölgede yüzde 40’a varan artışlar gerçekleşti. Yeni oranlar kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken, iktidara yakın isimlerden de eleştiriler gelmeye başladı.

Eski Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, ağır vergilerin halkı sokağa kışkırtabileceğini iddia etti.

"UYSAL ATIN ÇİFTESİ PEK OLUR"

Dilipak, “Bu ani ve ağır vergiler, zaten burnundan soluyan halkı sokağa kışkırtmak için mi yapılıyor. Uysal atın çiftesi pek olur. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder ve o gönül bağı inceldiği yerden kopar. Fazla naz aşık usandırır” dedi.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

2026-2029 dönemi için belirlenen yeni emlak vergisi matrahlarıyla birlikte sıradan apartman daireleri bile “değerli konut vergisi” kapsamına girebilecek. Uzmanlar, düzenlemenin bir servet vergisine dönüştüğünü belirterek oranların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.