AKP'li Abdurrahman Uzun 'Şeyhleri sarıklıları zorla kabul ettireceğiz'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Abdurrahman Uzun 'Şeyhleri sarıklıları zorla kabul ettireceğiz'

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Uzun, sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu. Uzun, "Şeyhleri sarıklıları zorla kabul ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP yanlısı söylemleriyle bilinen Abdurrahman Uzun, şeriat savunuculuğu yaparak yine tepki çeken ifadeler kullandı.

"ESKİ GÜCÜNÜZ YOK, YALANDAN BAĞIRMAYIN"

“Burası Müslüman Türk yurdu, İslam’ın temsil kalesi." diyen Uzun, "Eski gücünüz yok artık, yalandan bağırmayın." dedi.

Uzun'un tepki çeken açıklamaları ise şu şekilde:

"Burası Müslüman bir ülke ve bu Müslüman ülkede Allah rızası doğrultusunda hizmet eden insanlara verilen kıymete verilen değere alışacaksınız camilerimize alışacaksınız, tekkelerimize alışacaksınız, sarıklarımıza cübbelerimize sakallarımıza şalvarlarımıza başörtümüze, Kur'anımıza, ezanımıza alışacaksınız. 'Ama işte zorlanıyoruz.' Zorlana zorlana kabul edeceksin. Başka bir çıkar yolu yok.

Bu ülkenin şeyhlerine, tekkelerine alışacaksınız. Sarıklarımıza, cübbelerimize alışacaksınız. Zorlana zorlana kabul edeceksiniz!”

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