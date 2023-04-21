AKP'li aday oy için kırk takla attı: Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!

AKP 28. Dönem Konya Milletvekili Adayı Mehmet Baykan, bir vatandaşın "sen Konyaspor'da değil miydin" sorusuna “Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara’da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv" dedi.

AKP'li aday oy için kırk takla attı: Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AKP Konya Milletvekili Adayı Mehmet Baykan, seçmeni ikna etmek için çarşıya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AKP'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan, Konya şehir merkezinde bulunan Bedesten Çarşısı’nda bayram alışverişine çıkan vatandaşları ziyaret ederek, kendisi ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

MOTOSİKLET BİNDİ. “YOLU AÇIN” DİYE BAĞIRDI

Baykan’ın vatandaş ziyaretinde ise yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. İlk olarak seçim çalışması yapacağı bölgeye scooter ile gelen Baykan, oy vermeye ikna etmeye çalıştığı bir vatandaşa, “Sen oy vermezsen bir kişi eksiğiz, söz ver” dedi. Bunun üzerine vatandaş ise, “Ama sende bana her konu da yardımcı olacaksın” yanıtını verdi.

Duran bir motosiklette binerek, yolda yürüyen kalabalığa “Yolu açın” diye seslenen Mehmet Baykan, seçim broşüründe yer alan fotoğrafının birileri tarafından karalanmasına ise, “Kaş, göz yapmışlar. Tamam, üç hilal olsun da kaşımızla niye oynuyorsun arkadaş?” ifadelerini kullandı.

“ÖV BENİ BİRAZ ÖV”

Üzerinde balon bulunan bir tezgâhın arkasına geçerek, “Bebelere balon” diye bağırarak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan AKP’li Baykan’a bir vatandaş, “Sen Konyaspor’da değil miydin abi?” diye sordu.

Baykan ise vatandaşın sorusuna ilginç bir yanıt verdi. AKP’li Mehmet Baykan, “Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara’da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv” dedi.

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