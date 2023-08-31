AKP’li ajansın sahibinin lüks hayatı ortaya çıktı. Sosyal medyada pahalı arabalarını paylaştı

Yerel seçim öncesinde AKP'li ajanslar arasında çekişme yaşandığı kulislere yansıdı. Öte yandan AKP'li ajansın sahibinin sosyal medyada lüks hayatını gösterdiği anlar ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlarda ajans sahibi pahalı arabaları ile görüntülendi.

AKP’li ajansın sahibinin lüks hayatı ortaya çıktı. Sosyal medyada pahalı arabalarını paylaştı

Yerel seçim öncesi AKP’ye yakın ajanslarda çekişme yaşandığı öğrenildi. Kalyon Ajans ve Skala Ajans, AKP'nin çalıştığı ajansların başında yer alıyor. Oda TV’de yayınlanan iddialara göre, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un Kalyon Ajans'la yaptığı 200 milyonluk anlaşma tartışmaları beraberinde getirdi. Harcanan yüksek rakama rağmen Kurum'un yer aldığı İstanbul 1. bölgede oylar düştü.

Partinin ağır topları arasında iki ajans konusunda tartışmalar yaşandı.

Bir grup, reklamın Kalyon Ajans'a emanet edilmesini isterken, diğer grup ise Skala Ajans konusunda baskı yapıyor.

LÜKS YAŞAMLARINI SERGİLEYEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Kalyon Ajans, bir takım sosyal medya hesaplarının paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Kalyon Ajans'ın yöneticilerinin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AKP'li yöneticilerle fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü.

Öte yandan bu isimlerin lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleri de tepki çekmişti.

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“ASLIN FELAKETİ” İFADESİ O AJANSTAN ÇIKTI

Kalyon Holding'in son olarak yaşanan Deprem Felaketi'yle ilgili "Asrın Felaketi" ifadesini kullanıma sokan ajans olduğu iddia edildi.

Bilindiği üzere çok takipçili bir hesabın adı Asrın Felaketi olarak değiştirildi ve bir video yayına sokuldu.

Gelen tepkilerin ardından video silindi, ardından hesap kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmalarda "Asrın Felaketi" ifadesini kullandı.

İktidara yakın medya da bu ifadeyi kullanmaya başladı.

Ajansın web sitesinde referansları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Meram Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, İbni Haldun Üniversitesi, Hak – İş, TÜRGEV, TÜGVA, KADEM, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, ÖNDER, İlim Yayma Vakfı, Milli İrade Platformu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Sesric, Opet, Türk Medya, İstanbul Tasarım Merkezi.

SKALA AJANS DA ADAYLAR ARASINDA

Skala Ajans da AKP tarafından tercih edilen ajanslardan. Meral Er'in sahibi olduğu ajansta "Kurumsal Organizasyon" bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların katılımıyla gerçekleşen gemi indirme törenlerinden açılış, özel gece, yıldönümü, kokteyl gibi tüm kurumsal organizasyonlarınıza kadar kusursuz hizmet… Davetli listenizin hazırlanması, LCV takibi, mekan süslemesi, ses ve ışık sistemi, sanatçı temini, servis ekipmanları ile ikramların hazırlanması ve aklınıza gelebilecek tüm detayları biz düşünelim; siz sadece o özel günün keyfini yaşayın."

Skala Ajans'ın internet sitesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AKP programlarının olduğu organizasyonların videosu yer alıyor.

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