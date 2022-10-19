AKP'li belediye okul bahçesinde çorba dağıttı. Onlarca öğrenci hastanelik oldu

Aksaray’da TOKİ Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Hasandağı Ortaokulu öğrencilerinin AKP’li Aksaray Belediyesi’ne ait mobil çorba aracından yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandıkları öne sürüldü.

Öğrencilerde mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıkınca okul yönetimi, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri, 56 öğrenciyi besin zehirlenmesi şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Olayın duyulması üzerine çocukların yakınları hastaneye geldi. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelen öğrenciler, serum takılarak tedavi altına alındı. Öğrenciler, gazetecilerin soruları üzerine “Okulda ekmek yedik, tarihi geçmiş diyorlar. Çorba içtik, onun üzerine mide bulantısı” dedi.

GAZETECİLERİN ENGELLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öğrencilerin tedavi sürecinde hastanede görüntü almak isteyen gazetecilerin ise güvenlik görevlileri tarafından “Alma buradan görüntüyü, çık dışarı. Başhekim az önce geldi, uyardı. Ambulanstan inerken alsaydın görüntünü” diyerek engellendiği öne sürüldü.

2 ÇOCUK GÖZETİM ALTINA ALINDI

Aksaray İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu, bütün teknik ve tıbbi müdahalenin yapıldığını açıkladı. 56 çocuktan 54’ü taburcu edilirken, 2 çocuk gözlem altına alındı.