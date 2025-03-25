AKP'li Alpay Özalan haddini fena aştı! Saraçhane'ye gidenlere ağza alınmayacak sözler sarf etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Alpay Özalan haddini fena aştı! Saraçhane'ye gidenlere ağza alınmayacak sözler sarf etti

AKP'li milletvekili Alpay Özalan Saraçhane'ye destek için gelen binlerce ağza alınmayacak ifadelerle saldırdı.

TBMM'deki kavgalarıyla gündeme gelen eski Milli futbolcu AKP'li vekil Alpay Özalan, Saraçhane’de İmamoğlu eylemine katılanları hedef aldı.

oo.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar sonrası Alpay Özalan, sosyal medya hesabından kin kustu.

Özalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı!

Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum.

Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir.

KİNİNİZDE BOĞULUN!"

Son Haberler
CHP boykot listesini resmen duyurdu!
CHP boykot listesini resmen duyurdu!
Özgür Özel Saraçhane'de konuşuyor
Özgür Özel Saraçhane'de konuşuyor
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
Ekrem İmamoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu
Mustafa Sandal'dan tutuklanan Gezgin'e destek
Mustafa Sandal'dan tutuklanan Gezgin'e destek