AKP'li Alpay Özalan haddini fena aştı! Saraçhane'ye gidenlere ağza alınmayacak sözler sarf etti

TBMM'deki kavgalarıyla gündeme gelen eski Milli futbolcu AKP'li vekil Alpay Özalan, Saraçhane’de İmamoğlu eylemine katılanları hedef aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar sonrası Alpay Özalan, sosyal medya hesabından kin kustu.

Özalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı!

Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum.

Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir.

KİNİNİZDE BOĞULUN!"