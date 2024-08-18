AKP'li Alpay Özalan TİP'li Ahmet Şık'a Meclis'te saldırdı. Siyasal şiddetle ilgili uzmanlar ve bilim bakın ne diyor...

Siyasal şiddete bilim ne diyor?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’a yönelik saldırısı, siyasal şiddet konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Siyasal şiddetin toplumsal ve bireysel etkileri üzerine çalışan birçok uzman, bu tür olayların demokratik süreçler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Nihat Ali Özcan, siyasal şiddet ve terörizm üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir uzman.

Özcan, bu tür saldırıların sadece hedef alınan bireyler üzerinde değil, aynı zamanda toplum genelinde de korku ve güvensizliğe neden olduğu belirtti.

Özcan’a göre, siyasal şiddet, demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünü kısıtlamakta ve kamusal tartışma ortamını zedelemekte.

Benzer şekilde, Dr. Füsun Üstel, siyasal şiddetin toplum üzerindeki etkilerini inceleyen önemli çalışmalara imza atmış bir diğer uzman. Üstel, siyasal şiddetin giderek artan bir şekilde normalleşmesinin, toplumda kutuplaşmayı derinleştirdiğini ve demokratik değerleri zayıflattığını vurguladı.

Bu bağlamda yapılan bilimsel araştırmalar da siyasal şiddetin uzun vadede toplumsal barışa ciddi zararlar verdiğini ortaya koymakta.

Havard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pippa Norris ve ekibinin yürüttüğü araştırmalar, siyasal şiddetin, demokratik süreçleri zayıflattığını ve toplumsal kutuplaşmayı artırdığını gösterdi.

Norris’in çalışmaları, siyasal şiddet olaylarının artması durumunda, toplumda siyasi güvensizlik ve radikalleşme eğilimlerinin yükseldiğine işaret etti.

Ayrıca, Londra Ekonomi Okulu’ndan Dr. John Brewer tarafından yapılan bir çalışma, siyasal şiddetin toplumun farklı kesimleri arasında düşmanlık ve güvensizlik duygularını körüklediğini, bunun da uzun vadede sosyal uyumu baltaladığını ortaya koydu.

Brewer, bu tür olayların sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda toplumun genelinde de kalıcı travmalara yol açabileceğini savundu.

Siyasal şiddet konusunda uzman olan Prof. Dr. Y. Furkan Şen, siyasal şiddetin demokratik süreçleri tehdit ettiğini ve toplumda kutuplaşmayı artırdığını belirtti.

Prof. Dr. Şen, "Siyasal şiddet, bireylerin siyasi katılımını engelleyerek demokrasiyi zayıflatır ve toplumsal barışı bozar" dedi.

Ayrıca, siyaset bilimci Dr. Kasım Timur, siyasal şiddetin genellikle radikal gruplar tarafından kullanıldığını ve bu tür eylemlerin toplumsal hareketlerin bir parçası olarak görülebileceğini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, siyasal şiddetin tarihsel evrimini incelemiş ve bu tür eylemlerin farklı dönemlerde farklı şekillerde ortaya çıktığını gösterdi.

Araştırmada, Roma İmparatorluğu'nda asilik, Osmanlı İmparatorluğu'nda eşkıyalık ve modern dönemde terörizm olarak adlandırılan siyasal şiddet eylemlerinin, dönemin koşullarına göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Başka bir araştırmada, siyasal şiddetin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri incelenmiş ve bu tür eylemlerin travma, korku ve güvensizlik duygularını artırdığı bulundu.

Bu araştırma, siyasal şiddetin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik zararlar da verdiğini ortaya koydu.