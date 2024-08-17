AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu

Meclis’te dün gerçekleşen olağanüstü oturumda TİP’li milletvekili Ahmet Şık’a yumrukla saldıran AKP’li Alpay Özalan büyük bir kavganın çıkmasına neden oldu. Kavgada bazı milletvekilleri de yaralandı. Çıkan kavga sonrası Ahmet Şık ve Alpay Özalan’a kınama cezası verildi.

AKP’li Özalan daha önce de Meclis’te bazı kavgaların odağında yer almıştı. Öte yandan Meclis’teki kavga sonrası Özalan’ın eski sosyal medya danışmanının sözleri yeniden gündeme geldi. Geçen yıl seçimler sonrası danışmanlık görevinden istifa eden Murat Sarıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özalan hakkında sert ifadeler kullandı.

Özalan’ın siyaset konusunda en ufak bilgisinin olmadığını vurgulayan Sarıca, “2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait” ifadelerini kullandı.

Murat Sarıca’nın geçen yıl yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Son 2 senedir çalışmayı bırakmayı düşündüğüm halde, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sabrettim. Depremzede olmam sebebiyle öteki tüm işlerim bozuldu ve bunu bilmesine rağmen haksızlık yaptı. Seçimden sonra da köprüyü geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla, araya mesafe koydu.

Geçtiğimiz hafta arayıp onunla çalışmayacağımı söyledim. Ne emeklerim için bir teşekkür etti, ne de helallik istedi. En son da ben haksızlık etmişim gibi utanmadan telefonumu açmadı. Seçimden önce günde 40 defa beni ararken dün yaşanan depremde arama zahmetinde bile bulunmadı.”

“SİYASET KONUSUNDA ZERRE BİLGİSİ YOK”

“Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Alpay Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer tüm siyasetçilere “kendim hazırlıyorum” diye pazarladı. Kendinden ve menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen böyle bir adama ne desen boş.

Zamanında bırakmadığım için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Çünkü bu seçim şahsi çıkarlarımdan 1000 kat daha önemliydi benim için. Değil 4 yıl, 40 yıl feda ederim Recep Tayyip Erdoğan için. Fakat Alpay Özalan’a hakkım geçtiyse helal değildir.”