8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun

AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun

Yeni bir 'Tosuncuk' vakası. Bir dönem AKP yönetiminde bulunmuş Avukat Serdar Çolak'ın onlarca kişiyi dolandırdığı ve mağdurlardan yaklaşık 300-400 Milyon TL topladığı iddia edildi. 

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 09:45
Takip Et

AKP'li avukat onlarca kişiyi dolandırdı: 400 milyonluk vurgun

AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun
+
Aa
-

Balıkesir Posta Gazetesi'nin haberine göre, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve çevresinde onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen Avukat Serdar Çolak'ın yaklaşık 300-400 Milyon TL ile kayıplara karıştığı öğrenildi.

DOLANDIRILANLARIN ARASINDA AKP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE VAR

Dolandırılanların arasında Balıkesir AK Parti'nin üst düzey yöneticileri de var.

VERDİĞİ ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Şahsın dün ve bugün bir çok kişiye verdiği çekler karşılıksız çıkarken, paranın miktarının daha da artacağı söyleniyor. Serdar Çolak isimli şahıs tarafından dolandırılan vatandaşlar savcılığa bulunacaklarını söyledi.

Öte yandan, Bir önceki dönem AK Parti Burhaniye İlçe Yönetiminde bulunan Serdar Çolak, AK Parti Gömeç İlçe Yönetiminde de bulunmuş ve Şubat ayında istifa ettiği öğrenildi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
3
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
4
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿İstanbul Havalimanı’nda yuh dedirten simit fiyatı. Havalimanı çalışanı video çekip paylaştı
6
﻿İstanbul Havalimanı’nda yuh dedirten simit fiyatı. Havalimanı çalışanı video çekip paylaştı
﻿İstanbul Havalimanı’nda yuh dedirten simit fiyatı. Havalimanı çalışanı video çekip paylaştı
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
7
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Uzmanından meme kanseri için kritik öneri
﻿Uzmanından meme kanseri için kritik öneri
﻿Uzmanından meme kanseri için kritik öneri
﻿İngiltere’nin göçmen planı BM’yi harekete geçirdi
﻿İngiltere’nin göçmen planı BM’yi harekete geçirdi
﻿İngiltere’nin göçmen planı BM’yi harekete geçirdi
﻿Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan eski takımına rakip oldu
﻿Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan eski takımına rakip oldu
﻿Galatasaray'ın yıldızı Selçuk İnan eski takımına rakip oldu
﻿Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor
﻿Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor
﻿Balıkotu bitkisi vücudu rahatlatıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.