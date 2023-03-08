AKP'li avukattan 400 milyonluk vurgun. Hayırlı işler avukat bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun

Balıkesir Posta Gazetesi'nin haberine göre, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve çevresinde onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen Avukat Serdar Çolak'ın yaklaşık 300-400 Milyon TL ile kayıplara karıştığı öğrenildi.

DOLANDIRILANLARIN ARASINDA AKP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE VAR

Dolandırılanların arasında Balıkesir AK Parti'nin üst düzey yöneticileri de var.

VERDİĞİ ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Şahsın dün ve bugün bir çok kişiye verdiği çekler karşılıksız çıkarken, paranın miktarının daha da artacağı söyleniyor. Serdar Çolak isimli şahıs tarafından dolandırılan vatandaşlar savcılığa bulunacaklarını söyledi.

Öte yandan, Bir önceki dönem AK Parti Burhaniye İlçe Yönetiminde bulunan Serdar Çolak, AK Parti Gömeç İlçe Yönetiminde de bulunmuş ve Şubat ayında istifa ettiği öğrenildi.