AKP'li avukat, oy kullanırken zafer işareti yapan Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat Arif Yeğen, oy kullanırken zafer işareti yapan Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında AKP adına suç duyurusunda bulundu.

AKP'li avukat, oy kullanırken zafer işareti yapan Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu

Gazeteci Fatih Portakal, İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu kullandı.

Oy zarfını sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AKP adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti. (AA)

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