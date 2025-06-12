AKP'li Ayşe Böhürler’den canlı yayında AKP'ye 'hoş geldin' gafı! Diğer konuklar şoka uğradı

İBB'ye düzenlenen 5. dalga operasyonları kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi yapılmış, seçimi AKP'nin adayı Eray Karadeniz kazanmıştı. AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, katıldığı canlı yayında, konuya ilişkin yorumda bulunurken, Hakan Bahçetepe'nin CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiğini sandı.

AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Böhürler, tutuklu bulunan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında yaptığı yorumla izleyicileri ve diğer konukları şoka uğrattı.

BÖHÜRLER, BAHÇETEPE'NİN PARTİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ SANDI

Canlı yayında gelişmeleri değerlendiren AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Eray Karadeniz’in başkanvekili olarak seçilmesini yorumlarken, Hakan Bahçetepe'nin CHP'den istifa ederek AKP'ye geçtiğini zannetti. Böhürler’in bu yanlış anlaşılma üzerine yaptığı açıklama sosyal medyada da geniş yankı buldu.

“AK PARTİ’YE HOŞ GELDİN” SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

HaberTürk televizyon kanalında yayınlanan programda konuşan Böhürler, "AKP'ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey'in. AKP'ye hoş geldin diyorum kendisine," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Hakan Bahçetepe'nin hali hazırda tutuklu olduğu ve AKP'ye geçmediği için büyük şaşkınlık yarattı.