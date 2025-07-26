AKP'li başkan arazisini 1TL'ye bağışlayan vatandaşı dövdü! "Tek isteğimi yerime getirmediniz" demişti...

Sözcü’de yer alan habere göre; babasının adına park yapılması için arsasını belediyeye hibe eden Ramazan Kömürcü, parka babasının isminin verilmemesinden sonra AKP’li Belediye Başkanı Adil Bayındır ile görüşmeye gitti. Kömürcü, AKP’li başkan tarafından darp edildiğini iddia etti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ramazan Kömürcü isimli bir vatandaş, 5 bin metrekare arsasını 1 TL'ye AKP’li Beyşehir Belediyesi’ne hibe ederek babasının adına park yapılması için bağışlamıştı.

DARP EDİLDİ İDDİASI

Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen parka, babası Ahmet Kömürcü’nün ismi verilmemesinden dolayı AKP’li Belediye Başkanı Adil Bayındır ile görüşmeye gitti. Ramazan Kömürcü ise AKP’li başkan tarafından darp edildiğini iddia etti.

Darp edilen Ramazan Kömürcü

“BİR BELEDİYE BAŞKANI KAPISINA GELEN VATANDAŞI DARP ETMEZ”

Sözcü’de Müslim Evci’ye konuşan Kömürcü, AKP’li Adil Bayındır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Darp raporu alan Kömürcü, şunları söyledi:

“Babamın isminin verilmesi şartıyla yaklaşık 5 bin metrekare bu arsayı belediyeye 1 TL karşılığında hibe ettim. Fakat parka babamın ismi verilmedi. Belediye Başkanı ‘Ben belediye meclisine sundum ama daha onaylanmadı’ dedi. Tekrar sorduğumda Başkan beni çok sinirli bir şekilde karşıladı ve beni zorla içeri aldılar, darp ettiler. Ben başkanın durumunu çok sağlıklı görmedim. Bir belediye başkanı kapısına gelen vatandaşı darp etmez. Parka Ahmet Kömürcü ismi verilmeli”