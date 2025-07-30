AKP’li başkan bu isimlere milyonları akıttı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
AKP’li başkan bu isimlere milyonları akıttı

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde söyleşi için yapılacak programın maliyeti milyonları bulduğu iddia edildi.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi 6 farklı söyleşi için birçok isimle sözleşme imzaladı. Konya’daki söyleşi programlarının maliyeti ise 20 milyon 575 bin TL olması ise dikkat çekti.

AKP’li belediyeler bol keseden harcamayı sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi 6 farklı söyleşi için sözleşmeye imza attı. Söyleşiler için, gazeteciler Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy, AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, psikiyatrist-yazar Kemal Sayar, oyuncu Müfit Can Saçıntı, psikolog-yazar Hatice Kübra Tongar, şair Nurullah Genç, YouTuber Sevda Türküsev’in isimleri olduğu belirtildi.

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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın özel haberine göre; Konya’daki söyleşi programlarının maliyeti ise 20 milyon 575 bin TL olacak.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi bu konuda 25 Haziran 2025’te ihale gerçekleştirdi. 6 adet söyleşi için 20 milyon 575 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söyleşiler, Konya’daki kongre merkezlerinde olacak. Uzman akademisyen, eğitimci ve yazarlar da yer alacak.

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