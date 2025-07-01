'AKP'li başkan çocuklarını YKS'ye kopya düzeneğiyle soktu' iddiası ortalığı karıştırdı! Mahmut Tanal'dan sert tepki

Şanlıurfa'nın AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın, YKS sınavına giren çocukları için ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği kurduğu iddia edildi.

Başkan Ayhan'dan iddiaları ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Urfa Ekspres gazetesinin iddiasına göre AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın, ilçedeki Eyyübiye Anadolu Lisesi’nde sınava giren çoçukların üzerlerinde taşıdıkları kopya düzeneğiyle Şanlıurfa KOM ekiplerin tarafından suçüstü yakalandı. Olay örtbas edilmeye çalışıldı ve basın susturuldu.

Olaya ilişkin tutanaklar tutulduğu, teknik cihazlara el konulduğu ve adli sürecin başlatıldığı iddia edildi.

MAHMUT TANAL SERT TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın, çocuklarını YKS sınavına kopya düzeneği ile soktuğu iddiası haberini paylaşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ser tepki gösterdi.

"KOPYA DEĞİL ORGANİZE SUÇ"

Söz konusu olayın sadece bir kopya değil, milyonlarca gencin hakkına yapılmış bir saldırı olduğunu söyleyen Mahmut Tanal "Türkiye’de on binlerce genç büyük emekle sınava girerken, bir belediye başkanının çocuklarına bu kopya düzeneğinin kurulmasına göz yumulması, bu suçun teşvik edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Tanal, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"İddiaya göre, AKP’li Akçakale Belediye Başkanı’nın çocukları YKS sınavına kopya düzeneğiyle girdi. Bu, sadece bir kopya değil, açıkça organize bir suç ve milyonlarca gencin hakkına bir saldırıdır.

Asıl skandal ise şu: Türkiye’de on binlerce genç büyük emekle sınava girerken, bir belediye başkanının çocuklarına bu kopya düzeneğinin kurulmasına göz yumulması, bu suçun teşvik edilmesidir. Bu bir eğitim suçu değil, halkın geleceğine yönelik bir hırsızlıktır.

Tutanaklar kaybedilebilir, üstü örtülmek istenebilir. Bu nedenle, sınavın gerçekleştiği okulun tüm kamera kayıtları, bina giriş-çıkış kayıtları derhal muhafaza altına alınmalı, deliller güvenceye alınmalıdır.

Şanlıurfa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve ÖSYM derhal harekete geçmelidir. Aksi takdirde, bu ülkenin tertemiz çocuklarının hakkı organize şekilde gasp edilmiş olur.

Bu olay görmezden gelinirse, bu sadece kopya değil, gelecek nesillerin emeklerine açık bir hırsızlıktır. Bu skandalın üzeri örtülemez, örtülmemelidir. İlgililer hakkında acilen işlem yapılmalıdır."