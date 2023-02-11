AKP'li belediye başkanı enkaz başında çektirdiği fotoğraflarla Facebook'a reklam verdi

Belediyeye ait yardım TIR'ları ile deprem bölgelerine giden Yakutiye Belediyesi Başkanı Mahmut Uçar, çalışmalara yardımcı olan Yakutiye Belediyesi personelini ve arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayınladığı sosyal medya hesaplarından Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini duyuran Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Devlet kurumlarının ve vatandaşların tüm imkanlarıyla seferber olarak bölgede konuşlandığını sözlerine ekleyen Mahmut Uçar arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplere minnettar olduklarını belirtti.

Bu ziyaretlerini sosyal medya sitesi Facebook'a para vererek yayınlatan AKP'li Mahmut Uçar'a vatandaşlar tepki gösterdi.

Mahmut Uçar'ın reklam vermesi tepkilere neden oldu.

AKP'li Mahmut Uçar yayınlattığı bir ilanında şu paylaşımı yapmıştı:

📍Hatay’dayız.

Deprem alanında çalışan Yakutiye Belediyemiz ekiplerini ve arama kurtarma yapan ekipleri ziyaret ettik, Depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Canlarını dişlerine takarak deprem bölgesinde görev yapan tüm ekiplere minnettarız. Rabbim tüm milletimizin yardımcısı olsun, bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın. #DevletMilletElele #BirlikZamanı #AKPartiErzurum Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı Ak Gençlik Erzurum AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Ak Parti Erzurum Yakutiye İlçe Kadın Kolları Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Hamza Dağ Ali İnci #ReşitPolat Mehmet Sekmen Recep Akdağ #SelamiAltınok İbrahim Aydemir #YavuzSelimTuran #AkifHoş Recep Aydın.