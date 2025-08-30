AKP'li başkan görevini yapan jandarmayı yerin dibine soktu. Bu cesareti kimden aldı?

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, AKP İlçe Başkanı Hasan Özılgın’ın jandarma kontrol noktasında görevli personele yönelik hakaretleri gündeme bomba gibi düştü. Olay, Özılgın’ın aracı durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendiğinde yaşandı. Jandarma personelinin kimlik talebine sinirlenen Özılgın, ağır ifadelerle görevli askerlere yüklendi.

Özılgın, jandarma personeline, “Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alıp sorgulayacaksın, artist artist bekleyemezsin” diyerek çıkıştı. Kimlik kontrolü sırasında, “Lan oğlum, pislikten başka bir şey değilsin” gibi ağır hakaretlerde bulundu. Jandarma personelinin sakin kalarak, “İşimizi yapıyoruz, lütfen düzgün konuşun” uyarısına rağmen Özılgın, “Senin yaptığın terbiyesizlik” diyerek tartışmayı sürdürdü.

Hakaretlerini artıran Özılgın, “Bana kibarlaşma kardeşim, insanlara terörist muamelesi yapmayacaksın” diyerek jandarmayı suçladı. İlçede uyuşturucu sorunu olduğunu öne sürüp, “Hapçılara göz yumuyorsunuz, beni mi durduruyorsunuz?” sözleriyle tepkisini sürdürdü. Jandarmanın alkol kontrolü sorması üzerine ise, “Alkollüyüm, üflet” diyerek araçtan indi ve “Sen oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun” gibi ifadelerle hakaretlerine devam etti.

Jandarma personelinin şikayet uyarısına, “Ben de seni şikayet edeceğim” yanıtını verdi.Olay, sosyal medyada ve yerel basında geniş yankı bulurken, Özılgın’ın tutumu ilçede tepki topladı. Vatandaşlar, bir siyasi temsilcinin devlet görevlilerine yönelik bu tavrını kınadı. Jandarma, olayla ilgili tutanak tutarken, Özılgın hakkında yasal işlem başlatılabileceği belirtildi. AKP’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.