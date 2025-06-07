AKP’li başkan haddini aştı! Söyledikleri büyük tepki topladı

AKP Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Kurban Bayramı gerekçesiyle DEM Parti İl Eş Başkanları Abbas Şahin ile Gülşen Özer’e ziyarette bulundu.

İlk olma özelliği taşıyan ziyarette açıklamalarda bulunan AKP İl Başkanı İler, barış süreci olarak adlandırılan süreç için, “Tarihi günlerden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'A HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"

“Yıllardır özellikle ülkemizde ama özellikle de bölgemizde, Diyarbakır’da gözyaşı, hüzün vardı” diyen İler, “Bayramlar istediğimiz şekilde kutlanmazdı. Ama çok şükür Cumhurbaşkanımız çok güzel irade ortaya koydular ve o iradeye Sayın Devlet Bahçeli de güzel bir el uzattılar. O ele karşılık da çok güzel bir hareket meydana geldi. Öcalan’a da hakkını teslim etmek lazım. Bu ele karşı barış elin uzatıp, örgüte çağrıda bulundu” ifadelerini kullandı.

İler’in yaptığı bu açıklama, sosyal medyada büyük tepki topladı.