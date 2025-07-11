AKP'li başkan hakkında küçük kız çocuğuna taciz iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
AKP'li başkan hakkında küçük kız çocuğuna taciz iddiası

Hatay Reyhanlı AKP İlçe Başkanı Şaban Kurt hakkında, iş verme vaadiyle kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğinden, küçük bir kız çocuğuna tacizde bulunmasına kadar çeşitliği iddialar gündeme geldi.

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Reyhanlı AKP İlçe Başkanı Şaban Kurt hakkında, iş verme vaadiyle kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğinden, küçük bir kız çocuğuna tacizde bulunmasına kadar çeşitliği iddialar gündeme geldi.

WhatsApp mesajları aracılığıyla sayısı bilinmeyen gönderim sayısıyla geniş bir çevreye yayılan mesajlar şoke etti.

AKP İlçe Başkanı Şaban Kurt'un kadınlara iş vaadi vererek cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ve küçük bir kıza tacizde bulunduğu iddiaları ortalığı karıştırırdı.

Öte yandan Kurt'a yönelik suçlamaların bulunduğu mesajların AKP'nin kurucularına, ilçe yönetimine ve belediye meclisinin üyelerine de ulaştığı bilgisi alındı.

Mesajların yayılması parti içinde huzursuzluğa neden olurken, Kurt'un suçlamalar hakkında bir açıklama yapmaması da dikkatleri çekti. Kurt'un yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapması ve suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

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