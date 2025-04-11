AKP'li başkan kaza geçirdi: 7 yaralı

Kaynak: İHA
AKP'li başkan kaza geçirdi: 7 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada aralarında AKP Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış'ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Mardin-Midyat yolu Bağlar Mahallesi'nde Abdulmecit K. idaresindeki 07 DJZ 536 plakalı otomobil, 06 DE 0678 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, AKP Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Abdulmecit K., Tayfun Ç., Yasemin G., Burak A., Huda A. ve Selma G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Başkan Atilla Yarış tedbir amaçlı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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