Sayıştay raporları devasa bütçeye sahip belediyelerdeki usülsüzlükleri tek tek ortaya döküyor. Bir skandal da Manisa'nın Gölmarmara Belediyesi'nde ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; dönemin AKP'li Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, 2024'teki yerel seçime 6 gün kala belediye taşınmazları üzerinde dikkat çeken işlemler gerçekleştirdi.

Gölmarmara Belediyesi

Belediyenin taşınmazları Öz’ün şirketine ait taşınmazları ile takas edildi.

Seçim sonrası belediyeye gelen CHP'li yönetim, trampayı tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

İŞLEMLER SAYIŞTAY RAPORUNDA

Takas işlemleri Sayıştay’ın Gölmarmara Belediyesi’ne yönelik 2024 yılı denetim raporuna da yansıdı.

Raporda, “Belediyeye ait 3 taşınmaz, meclis kararıyla ve encümence belirlenen rayiç bedeller ile belediye başkanına ve belediye başkanının şahsi şirketine ait taşınmazlar ile trampa edilmiştir” denildi.

Belediye taşınmazlarının rayiç bedelleri encümen kararıyla 700 TL olarak belirlenirken, belediye başkanının taşınmazlarının rayiç bedelleri ise yine encümen kararıyla 6 bin TL olarak tespit edildi.

"TUZUN KOKMASIDIR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “31 Mart 2024 seçimlerinden hemen önce Gölmarmara Belediyesi’nin bazı taşınmazları, belediye başkanı AKP’li Kamil Öz’ün kendi şirketine ait taşınmazlarla trampa edilmiş. Belediyenin metrekare ortalaması 5-6 bin lira olan arazisi, metrekaresi 700 liradan sayılmış. Bu, kamu malının açıkça kişisel menfaat için kullanılmasıdır. Bu artık tuzun da kokmasıdır” dedi.