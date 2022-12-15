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AKP'li başkandan içkili dansözlü eğlence

AKP İzmir Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın'ın ofisinde içki masası kurup, dansözlerle alem yaptığı iddia edildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 12:45
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AKP'li başkan Selman Günaydın'dan içkili dansözlü eğlence

AKP'li başkandan içkili dansözlü eğlence
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Twitter’da yayın yapan “Haber” ve “23 Derece” sayfalarından paylaşılan görüntülere göre Günaydın, ofisinde yanındakilerle içki masası kurdu, dansözlerle alem yaptı. Görüntülerde iki dansöz yer alırken çalgı ekibi de hazır bulundu!

Görüntülere yorum yağarken Günaydın cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Mart 2020’de ilçe başkanı olan Günaydın daha önce AKP İzmir Torbalı İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

 

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misafir
15.12.2022 13:11
Ustalık döneminden sonra profesörlük dönemi. Dokturuyorlar . Yaparsa akp yapar  
 
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