AKP'li başkandan içkili dansözlü eğlence

Twitter’da yayın yapan “Haber” ve “23 Derece” sayfalarından paylaşılan görüntülere göre Günaydın, ofisinde yanındakilerle içki masası kurdu, dansözlerle alem yaptı. Görüntülerde iki dansöz yer alırken çalgı ekibi de hazır bulundu!



Görüntülere yorum yağarken Günaydın cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.



Mart 2020’de ilçe başkanı olan Günaydın daha önce AKP İzmir Torbalı İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı.



