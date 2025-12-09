Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam aracı tercihleri, seçim döneminde “yerli ve milli gururumuz” diyerek benimsediği TOGG’a rağmen yeniden Audi marka lüks bir araç kullanmasıyla gündeme geldi. Tartışmalar, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz’ın belediyenin eski Audi makam aracının akıbetini sormasıyla başladı.

Yılmaz’ın sorusunu yanıtlayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 300 bin kilometredeki 2014 model Audi’nin belediyeye bağlı BELTAŞ A.Ş. üzerinden satıldığını doğruladı. Ancak tartışmayı büyüten ayrıntı, satılan aracın yerine yalnızca 5 bin kilometrede olan 2025 model ikinci el Audi A6 alınması oldu.

Muhalefetin hem eski aracın satış fiyatı hem de yeni lüks makam aracının kaç liraya alındığı yönündeki soruları ise yanıtsız bırakıldı.

'ARAÇ SIK SIK ARIZA ÇIKARIYORDU'

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Audi tercihinin eleştirilmesi üzerine yaptığı açıklamada eski aracın sık sık arıza yaptığını belirterek kararı savundu. Aşgın, “Kırıkkale’de yolda kaldık, araç çekiciyle taşındı. Ankara yolunda da sorun yaşadık” diyerek değişimin zorunluluk olduğunu iddia etti. Konunun “gereksiz bir polemik” haline getirildiğini savundu.

CHP'DEN ŞEFFAF SÜREÇ TALEBİ

Belediyenin satın aldığı Audi A6’nın güncel piyasa değerinin 7–8 milyon TL arasında olduğu biliniyor. Bu durum, seçim öncesi “yerli ve milli” vurgusuyla belediyeye kazandırılan TOGG’un kısa sürede bırakılıp daha pahalı bir yabancı araca dönülmesi nedeniyle eleştirileri artırdı.

CHP’li Yılmaz, kamu kaynaklarının şeffaf kullanılmadığını savunarak araç alım sürecine ilişkin tüm bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.