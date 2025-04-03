AKP'li başkan trafik kazası geçirdi

Bilecik şehir merkezinden Pelitözü istikametine doğru ilerleyen AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın kullandığı Togg marka cip, kavşakta Bekir A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Bekir A. idaresindeki otomobil, refüje çarparak takla attı.
Araç içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaranırken, AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın bulunduğu araçta 3 kişi kazayı emniyet kemerlerin takılı olmasından dolayı yara almadan kurtuldu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinde çekildi.