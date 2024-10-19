AKP'li Başkan ve korumaları Beşiktaş maçında olay çıkardı! Beşiktaş'tan kınama

Beşiktaş - Bahçelievler Belediyesi voleybol maçı öncesinde AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve korumaları ile Beşiktaşlı yöneticiler ve taraftarlar arasında yumruklu kavga çıktı. Bazı Beşiktaşlı yöneticiler ile taraftarlardan yaralananlar oldu.

Yaşanan olayların ardından Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklama ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı kınadı.

Açıklamada "Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok! Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz" denildi.

Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile Bahçelievler Belediyesi karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde spor centilmenliğine yakışmayan şekilde küfürlü, tekme tokatlı bir kavga yaşandı.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanan maçın öncesinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Beşiktaşlı yöneticiler arasında kavga çıktı. Tekme tokatlı kavgada Beşiktaşlı yöneticiler yaralandı.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ: SPOR SALONLARIMIZDA ZORBALIK KİBİR VE KÜFRE YER YOK

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti. Konuk ekip müsabakayı 3-1 kazandı. Maçın ikinci setinde Bahçelievler Belediyespor'un 20-16 skor üstünlüğüyle karşılaşmayı önde götürdüğü dakikalarda protokol tribününde yaşanan kavga nedeni le maç uzun bir süre oynanmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN AKP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA SERT AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulüp yaşanan olaylara tepki gösterirken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz.

Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkar tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz.

Ne yazık ki kadın ve çocukların izleyici olarak bulunduğu bir ortamda bu hoyrat davranışlarıyla spor etik ve ahlakından uzaklaşmışlardır. Yaşattıkları kaos nedeniyle maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olmuşlardır. Hiçbir şekilde spor sahalarında küfür, zorbalık ve hakarete yer yoktur.

Yaşanan saldırıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'na gerekli şikayeti yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."