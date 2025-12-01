Bayrampaşa Belediye Meclis toplantısında, belediyenin borçları ve işten çıkarmalar konusu ele alındı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi aralık ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili İbrahim Akın yönetiminde yapıldı.

Toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt, yaklaşık 30 belediye personelinin işten çıkarıldığını açıkladı buna ilişkin soru önergesi verdi.

Toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt, yaklaşık 30 belediye personelinin işten çıkarıldığına vurgu yaparak, buna ilişkin soru önergesi verdi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu 16 Eylül 2025 tarihinde hakkında 'Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet' suçları nedeniyle tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu'nun görevden alınmasının ardından bir seçim yapılmış ve seçimi CHP'nin adayı kazanmıştı. Ancak mahkeme kararıyla seçim iptal edilerek yenilenmiş, yenilenen seçimi ise AKP'nin adayı İbrahim Akın kazanmıştı.