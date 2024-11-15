AKP'li başkan yaptığı torpili canlı yayında savundu: İşi pervasızlığa kadar götürdüler…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li başkan yaptığı torpili canlı yayında savundu: İşi pervasızlığa kadar götürdüler…

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, katıldığı bir programda torpili açıkca savundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, katıldığı bir programda torpil konusunda ‘pervasızca’ söylemi tepki çekti. Yıldırım, torpil için "Ee o kadar da olacak canım." demişti.

ANKETLERDE 2. SORUN OLDU

Liyakat konusu Türkiye’de ekonomi sonrasında önemli sorunlar arasında yer alıyor. Tartışmaların en temel sebebinin ise siyasi nedenler olduğu belirtiliyor. Hatta liyakat, vatandaşın 2. sorunları arasında anket şirketlerinin araştırmalarında yer alıyor.

ÖĞRETMENLER ‘LİYAKAT’ KONUSUNA DEM VURUYOR

KPSS puanı 90 olup atanamayan öğretmenler, liyakat konusuna dem vuruyor. Bu durumu meclis önünde protesto ederek dile getiriyor. Durum bu haldeyken AK Parti Elazığ Şerafettin Yıldırım’ın pervasızlığı ise ‘pes’ dedirtti.

YILDIRIM: EE O KADAR DA OLACAK CANIM

Yıldırım katıldığı yerel bir programda söylemleri dikkat çekti. Yıldırım, “Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğu zaman inisiyatifi ilçe başkanıma bırakırım” söylemi sonrasında yanındaki gazeteci, "Bu adaletsizlik değil mi?" sorusunu yöneltti. Yıldırım ise gazeteciye, "Ee o kadar da olacak canım." ifadeleri ile cevap verdi.

Son Haberler
Jean-Baptiste Del Amo’dan “Adamın Oğlu”
Jean-Baptiste Del Amo’dan “Adamın Oğlu”
AKP'li başkan yaptığı torpili canlı yayında savundu: İşi pervasızlığa kadar götürdüler…
AKP'li başkan yaptığı torpili canlı yayında savundu: İşi pervasızlığa kadar götürdüler…
Yapay zeka 2025 asgari ücreti tahmin etti
Yapay zeka 2025 asgari ücreti tahmin etti
MSB'den silah ve mühimmat açıklaması
MSB'den silah ve mühimmat açıklaması
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı