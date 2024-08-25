AKP’li başkan yardımcısı yorgun merminin kurbanı oldu

AKP Sakarya İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Gökdemir, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yuvalıdere Mahallesi'nde bahçesinde otururken aniden ensesinde bir acı hissetti. Ensesinden kan geldiğini fark eden Gökdemir durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler Gökdemir’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gökdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ARTIK BU İŞE BİR SON VERELİM"

Konuyla ilgili AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tever, “Karasu Yuvalıdere’de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf ağabeyimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah’tan şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim” dedi.