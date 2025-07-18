AKP'li Başkan Yardımcısı'nın eşi ve kızı kaza geçirdi! Eşinin durumu ciddiyetini koruyor

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

Ordu’da kızıyla birlikte yolun karşısına geçerken alkollü sürücünün çarpması sonucu yaralanan Merve Demirel’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GENÇ ANNE YOĞUN BAKIMDA KÜÇÜK KIZ HAFİF YARALANDI

Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde bugün meydana gelen trafik kazasında, AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel'in eşi Merve Demirel ve kızı Zeynep Ada yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün çarptığı Merve Demirel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merve Demirel kızı Zeynep Ada ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, alkollü bir sürücünün kontrolündeki aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Merve Demirel, acil olarak ameliyata alındı.

Sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu belirtilirken, aynı kazada yaralanan kızı Zeynep Ada'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınlarının ise hastane önündeki endişeli bekleyişleri devam ediyor.

KAZANIN ARDINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAŞKAN GÜLER'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, elim kaza sonrası hastaneye kaldırılan Merve Demirel'in ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastane önünde bekleyen Kamil Demirel'e acil şifalar dileyen Başkan Güler, "AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcımız Kamil Demirel’in eşi Merve Demirel’in Altınordu ilçemizde geçirdiği elim kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını öğrendik ve hastane önünde bekleyen kıymetli kardeşimiz Kamil Demirel’e geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Merve kızımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Demirel ailesine sabır, metanet ve güç temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.