Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma yaratan bir söz gündem oldu. AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Meclis toplantısını izlemeye gelen yurttaşlara ‘Yavaş gelirken bir de tribünleri dolduruyorsunuz tipi bozuk adamlarla, bunlar sizin teşkilat üyeniz de olabilir’ sözlerini sarf etti. Yalçın’ın bu sözleri, hem Meclis üyeleri hem de kamuoyunda büyük tepki topladı.

YURTTAŞLARA 'TİPİ BOZUK İNSANLAR' DEDİ

ABB Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, Yalçın’ın sözlerine sert tepki yanıt vererek, ‘Nihat Bey’in, dünkü toplantıyı izleyen arkadaşlar için ‘tipi bozuk insanlar’ demesi yakışmadı. Allah’ın yarattığı hiçbir kulu küçümsemek kimsenin hakkı değildir. Karakteri veya fiziği üzerinden böyle ifadeler kullanmak kibir göstergesidir’ dedi.

Işık, konuşmasında insanlara yönelik bu tür nitelendirmelerin kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, ‘Allah’ın yarattığı kul kardeşim, ona kimse bir şey diyemez’ dedi.