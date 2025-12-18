Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı müteahhit Cihan Sivri’nin 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği "Ay Yıldız" isimli projesi üzerinden belediye görevlilerinin kendisinden haksız ve zorla para tahsil ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. 19 Eylül 2025’te düzenlenen operasyonla belediye başkanı ve yakın ekibi tutuklanmıştı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Savcılık, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek toplamda 29 milyon 46 bin TL tutarında haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. İddianamede kimin ne kadar aldığı tam olarak ayrıştırılamasa da, suçun oluştuğuna dair yeterli delil bulunduğu ifade edildi.

İddianamenin en dikkat çeken kısmı Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un özel harcamaları...

Seher Gül Çınar, Sungur ile 5 yıldır ilişkisi olduğunu beyan ettiği ifadeleri de dosyaya girdi. Sungur’un Çınar’a önce Opel marka bir araç aldığı, genç kadının aracı beğenmemesi üzerine aracı Jetta marka bir araçla değiştirdiği belirtildi.

Ahmet Sungur’un, eski belediye başkan yardımcısı iş insanı Ulaş Biçer’e ait Audi A8 marka lüks aracı kullandığı da delilleriyle dosyaya eklendi.

İddianamede belediyede fiilen çalışmadığı halde sigorta girişleri yapılan ve maaş ödenen Gülselin Güneş, Hüseyin Güngör ve Serkan Düğer de yer aldı.

"İcbar suretiyle irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak zorla menfaat sağlaması) suçundan cezalandırılması istenen isimler: Ahmet Sungur (Tutuklu), Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ve Zeki Çelik.