AKP'li başkandan belediye çalışanları için skandal sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li başkandan belediye çalışanları için skandal sözler

SGK borçları ve maaş tartışmalarıyla gündemde olan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediyenin “Maaşlar ödenmiyor mu?” sorusuna verdiği “Şikayetçi olan istifa edebilir” yanıtıyla tepki çekti.

Son dönemde belediyenin SGK'ye olan borçlarıyla gündeme gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Maaşlar ödenmiyor mu?' sorusuna verdiği yanıtla büyük tepki çekti.

ZAM TÖRENİNDEN BORÇ KRİZİNE

Ocak 2024’te, yerel seçimlerden yaklaşık iki ay önce, Faruk Özlü belediye bahçesinde düzenlenen bir törenle çalışanlara %71 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. “Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15’inde maaşlarınızı zamanında alacaksınız.” diyerek çalışanları motive eden Özlü’nün bu sözleri, davullu zurnalı kutlamalarla taçlanmıştı. Ancak, belediyenin SGK’ya olan borçları nedeniyle vergi borcu listesine girmesi, bu coşkulu açıklamaları gölgede bıraktı.

“ŞİKAYETÇİ OLAN ARKADAŞLAR İSTİFA EDEBİLİR”

Düzce Belediyesi’nin maaş ödemelerinde aksaklık yaşandığı iddiaları, yerel medyada sıkça gündeme geliyordu. Bu iddialara yanıt verirken tartışmalı bir çıkış yapan Özlü “Hem Türkiye’de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi’nin tüm personeli ve iştirak şirket çalışanlarının maaşları ödendi. Sadece mesai ücretleri ödenmedi. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir.” dedi.

Bu sözler, belediye çalışanları ve kamuoyu arasında şok etkisi yarattı. Özlü’nün, çalışanların hak arayışını istifaya davet ederek yanıtlaması, sosyal medyada ve yerel toplumda geniş yankı buldu.

Son Haberler
Uzak Şehir'de aşk dolu Reyhani şov! İzleyicilerini mest etti
Uzak Şehir'de aşk dolu Reyhani şov! İzleyicilerini mest etti
Kursiyerler, 23 Nisan için çocuklara kıyafet dikti
Kursiyerler, 23 Nisan için çocuklara kıyafet dikti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri için kutlamalara hazırlanıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri için kutlamalara hazırlanıyor
NATO sınırında gerilim: İngiliz jetleri Rus uçaklarını iki kez durdurdu!
İngiliz jetleri Rus uçaklarını iki kez durdurdu!
10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı sürüyor
10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı sürüyor