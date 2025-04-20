AKP'li başkandan belediye çalışanları için skandal sözler

Son dönemde belediyenin SGK'ye olan borçlarıyla gündeme gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Maaşlar ödenmiyor mu?' sorusuna verdiği yanıtla büyük tepki çekti.

ZAM TÖRENİNDEN BORÇ KRİZİNE

Ocak 2024’te, yerel seçimlerden yaklaşık iki ay önce, Faruk Özlü belediye bahçesinde düzenlenen bir törenle çalışanlara %71 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. “Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15’inde maaşlarınızı zamanında alacaksınız.” diyerek çalışanları motive eden Özlü’nün bu sözleri, davullu zurnalı kutlamalarla taçlanmıştı. Ancak, belediyenin SGK’ya olan borçları nedeniyle vergi borcu listesine girmesi, bu coşkulu açıklamaları gölgede bıraktı.

“ŞİKAYETÇİ OLAN ARKADAŞLAR İSTİFA EDEBİLİR”

Düzce Belediyesi’nin maaş ödemelerinde aksaklık yaşandığı iddiaları, yerel medyada sıkça gündeme geliyordu. Bu iddialara yanıt verirken tartışmalı bir çıkış yapan Özlü “Hem Türkiye’de hem dünyada ekonomik sıkıntılar var. Düzce Belediyesi’nin tüm personeli ve iştirak şirket çalışanlarının maaşları ödendi. Sadece mesai ücretleri ödenmedi. Bu konuda şikayetçi olan arkadaşlar istifa edebilir.” dedi.

Bu sözler, belediye çalışanları ve kamuoyu arasında şok etkisi yarattı. Özlü’nün, çalışanların hak arayışını istifaya davet ederek yanıtlaması, sosyal medyada ve yerel toplumda geniş yankı buldu.